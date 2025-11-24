Учитель из Павловского Посада стал призером областных соревнований

Преподаватель физкультуры Рахмановской школы Антон Алтынников и его команда стали серебряными призерами соревнований в рамках проекта «Тот самый физрук». Состязания были организованы общественным движением «Здоровое Отечество» совместно со «Школьной спортивной лигой».

Соревнования собрали более 40 участников со всего Подмосковья. Школьники вместе с учителями прошли два этапа испытаний. В первом они сдавали нормативы комплекса ГТО: наклоны, упражнения на пресс, отжимания и прыжки в длину. Во втором этапе 10 лучшим командам нужно было преодолеть полосу препятствий.

Все призеры получили грамоты, медали и небольшие подарки от «Здорового Отечества». А команда-победитель примет участие в суперфинале, который состоится в конце декабря.

Директор Рахмановской СОШ Оксана Кубырикова поздравила Антона Алтынникова с успехом. «Мы очень гордимся, что такие преподаватели трудятся в нашей школе», — отметила она.