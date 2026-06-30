Учитель из Павловского Посада подготовила дважды стобалльницу по русскому и литературе

Анна Трошина — учитель русского языка и литературы в Лицее №2 города Павловский Посад. Более 40 лет она работает в школе и за это время накопила большой опыт.

Недавно одна из ее учениц, Анна Курдюкова, стала дважды стобалльницей на ЕГЭ по русскому языку и литературе. Такой результат — итог многолетней работы педагога.

Еще с пятого класса Анна Трошина вовлекает детей в предмет через сценки и интерактивные уроки. В старших классах ученикам дают индивидуальные задания.

По словам педагога, за успехом стоят не только ее усилия, но и поддержка семьи ученицы. Родители Анны Курдюковой всегда помогали дочери и способствовали ее развитию.

«У Ани замечательные родители и бабушка. Мы вместе с ее семьей ждали ее со всех олимпиад и экзаменов», — поделилась Анна Трошина.

Теперь учитель получила благодарственное письмо за высокую подготовку выпускников.