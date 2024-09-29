Учитель из Орехово-Зуева прошел в финал президентского конкурса наставников

МОУ ОШ №5 для обучающихся с ОВЗ

Фото: МОУ ОШ №5 для обучающихся с ОВЗ

Учитель школы № 5 для обучающихся с ОВЗ в Орехово-Зуеве Татьяна Порхачева представила округ и всю Московскую область в финале президентского конкурса наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться». Она участвовала в числе 400 участников из 70 регионов страны.

Финалистов отобрали среди 50 тысяч участников, которые совершенствовали навыки в рамках военно-спортивных активностей. Они также посетили образовательные мероприятия, где получили ценные знания.

Татьяна Порхачева разработала и представила социальный проект, прошла круговое собеседование, военно-спортивное многоборье, эстафету, турнир по фиджитал-играм в дисциплинах «Дрон-рейсинг» и «Тактика», деловую игру на решение педагогических задач и в результате получила сертификат о повышении квалификации.

Помимо этого, Татьяна Владимировна обсудила важные вопросы патриотического воспитания с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и руководителем Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым.

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