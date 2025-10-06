Учитель из Одинцова внедрила в школьную программу основы нутрициологии

В Одинцовском лицее № 4 педагог Екатерина Румянцева включила в уроки химии нутрициологию. Например, учитель объясняет, как белки влияют на организм человека и в каком количестве их нужно употреблять при активных занятиях спортом.

Интерес детей к новой области предмета вдохновляет Екатерину. Знания особенно полезны для старшеклассников — вместе с учителем они участвуют в разных олимпиадах и конкурсах, а в этом году запустили новый проект, который позволит детям еще глубже погрузиться в материал.

«Когда я применяю свои знания нутрициолога на уроках, я вижу горящие глаза. Вижу, что это по-настоящему интересно ребятам. Не просто слушать урок, а понимать, какое практическое применение могут иметь эти знания. Мальчишки-спортсмены очень интересуются разными биологически активными добавками, аминокислотами, потому что многие ходят в зал, наращивают мышечную массу, и у них прямо глаза загораются, когда я об этом рассказываю», — рассказала учитель химии лицея № 4, нутрициолог Екатерина Румянцева.

Часть уроков будет проходить в лицее, а вторая половина — на площадке Российского технологического университета МИРЭА. Екатерина уверена, что у ребят есть все шансы на победу, а это значит, что выпускники получат дополнительные баллы для поступления в вуз.

«Летом нас пригласили пройти очное обучение на базе обновленного института. Я узнала, что у них есть детский технопарк „Альтаир“ с площадками по химии, биологии и информатике. Я собрала группу мотивированных учеников — 25 детей — и готовлю их в рамках нашего сотрудничества к участию в научно-технологической олимпиаде по направлению „Нанотехнологии и наноинженерия“. Тема в этом году очень интересная — продление жизни. Мы готовимся решать практические инженерные задачи», — добавила педагог.