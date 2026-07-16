Учитель из Лобни стала призером всероссийского конкурса

Преподаватель биологии и химии из инженерно-технического лицея «Авиатика» Анна Резникова приняла участие в состязании «Наука в регионы. Педагоги — лидеры». Итоги конкурса, объединившего сильнейших педагогов страны, подвели 13 июля.

Профессионализм Анны Андреевны получил высокое признание экспертного сообщества. Она отметила, что для нее важно, чтобы ученики не просто запоминали факты, а учились мыслить, задавать вопросы и искать ответы. Наука начинается с любопытства, и ее задача — помочь его сохранить.

Ученики Анны Резниковой неоднократно становились призерами региональных и всероссийских олимпиад, а также побеждали в научно-практических конференциях.

Лицей «Авиатика» в Лобне открылся в сентябре 2024 года. Здесь реализуются профильные программы по авиастроительному, аэрокосмическому, естественно-научному и медийному направлениям. Учебное заведение находится на улице Взлетной, дом № 2.