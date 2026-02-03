Учитель из Дмитрова вышел в очный этап конкурса «Педагогический дебют»

Преподаватель Дмитровского техникума Кристина Степанова выиграла золото на всероссийском конкурсе «Педагогический дебют — 2026». Она прошла в очный тур.

Как отметили в Минобразования Подмосковья, достижение педагога говорит о высоком уровне профессионализма, таланте и инновационном подходе к обучению.

В рамках очного тура пройдут мастер-классы, встречи с сильнейшими учителями и открытые уроки.

«Конкурс „Педагогический дебют“ объединяет перспективных и увлеченных молодых педагогов со всей страны, и мы рады, что наша коллега успешно представила Дмитровский техникум на этом значимом уровне. Мы выражаем поддержку Кристине Игоревне и уверены в ее способностях, знаниях и творческом потенциале», — сказали в администрации учебного заведения.

В ведомстве отметили, что конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых молодых учителей и повышение престижа профессии.