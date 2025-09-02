Учитель из Чехова стала обладателем премии губернатора Подмосковья

Учительница биологии средней школы № 10 в микрорайоне Губернский одержала победу в конкурсе «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов». За престижную премию боролись 332 преподавателя по 18 различным дисциплинам.

В муниципальном отборе участвовали семь педагогов из Чехова. В следующий, региональный этап, прошли четыре учителя, которые стали победителями в своих категориях. Конкурсанты представили жюри видеопрезентации и документы, которые демонстрируют достижения педагогов и их учеников. По результатам испытаний победителем стала Екатерина Емельяненко.

Екатерина Емельяненко окончила Московский государственный областной университет. В профессии уже более 12 лет, имеет первую квалификационную категорию по должности «Заместитель директора образовательного учреждения», а также является учителем высшей квалификационной категории.