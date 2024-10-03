Педагог Анна Смирнова из Чехова получила премию губернатора Подмосковья

Учитель русского языка и литературы школы № 1 в Чехове Анна Смирнова удостоена премии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Размер награды составил 100 тысяч рублей.

Анна Смирнова уже 27 лет трудится в школе № 1. Ее ученики стали победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников. Одна из воспитанниц педагога заняла второе место в конкурсе сочинений «Без срока давности», в котором участвовали молодые люди со всей России.

Преподаватель уверена, что любыми достижениями учителя являются успехи его учеников. Поэтому полученную награду Анна Смирнова считает результатом совместного труда.

Ранее обладателем премии губернатора Подмосковья стала еще один учитель из Чехова, Вера Чепухалина.

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