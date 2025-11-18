Учитель из Балашихи стал победителем в проекте «Флагманы образования»

Учитель информатики школы № 30 Балашихи Валерий Протасов стал победителем конкурсного трека «Государство» в рамках проекта «Флагманы образования», который реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей». В число лучших вошли 41 педагог и управленец из 28 регионов страны.

Мероприятие состоялось на площадке Государственного университета управления и завершило конкурсный трек, призванный познакомить конкурсантов с ключевыми управленческими процессами в стране. Трек «Государство» включал онлайн-курс с лекциями ведущих экспертов в области права, политики и социальных наук, а также практические задания, тестирования и итоговое собеседование. В него заявились и прошли отбор 14 486 педагогов и управленцев в системе образования.

Победители встретились с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Аленой Аршиновой, прослушали лекции федеральных экспертов в области воспитания и образования, а также посетили значимые культурнообразовательные мероприятия: спектакль «Вишневый сад» в театре «Ленком» с экскурсией по закулисью, экспозицию «Великая Победа. Россия — моя история» в Центральном выставочном зале «Манеж». Они также побывали в первом в России школьном музее, посвященный теме специальной военной операции.

Победители трека получат возможность войти в кадровый резерв системы образования различного уровня и стать экспертами в рамках сообщества «Созвездие Флагманов образования». Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.