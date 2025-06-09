Учитель из Балашихи прошла во второй тур всероссийского педагогического конкурса

Преподаватель начальных классов Балашихинского лицея Светлана Еремина успешно прошла первый этап всероссийского конкурса «Первый учитель» и готовится к следующему испытанию. Соревнование, собравшее более пяти тысяч заявок от учителей со всей России, выявляет лучших специалистов, способных вдохновлять учеников и создавать комфортную образовательную среду.

На первом этапе участники проходили онлайн-тестирование, которое позволило оценить их профессиональные навыки по нескольким ключевым направлениям: взаимодействие с учениками, родителями, коллегами, а также роль учителя в школьной системе и его личностные качества.

Тесты помогли организаторам всесторонне изучить компетенции педагогов. Из тысяч претендентов во второй тур вышли лишь 141 участник, среди которых оказалась и Светлана Еремина.

Второй этап конкурса, который завершится к 7 июля, включает два испытания. В «Марафоне публикаций» педагоги продемонстрируют умение доносить образовательные идеи в публичном пространстве, делясь своими методами и подходами.

Второе задание — «Групповая работа» — проверит навыки командного взаимодействия, лидерства и эффективной коммуникации. По итогам этого тура определятся 30 финалистов, которые продолжат борьбу за звание лучших.