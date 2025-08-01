Учитель из Балашихи приобрела жилье по программе «Социальная ипотека»

В Доме Правительства Московской области прошло торжественное вручение сертификатов участникам региональной программы «Социальная ипотека». Это событие собрало множество представителей образовательной сферы, среди которых была и учитель начальных классов школы № 18 городского округа Балашиха Марина Белявцева, ставшая одной из получательниц сертификата.

Педагог призналась, что для нее это очень важная и своевременная поддержка.

«Теперь у меня появилась возможность приобрести жилье рядом с местом работы — в деревне Черное. Я благодарна за помощь и поддержку, особенно нашему директору Елене Васильевне, которая помогла разобраться в нюансах программы», — рассказала Марина Белявцева.

Программа «Социальная ипотека» была запущена в 2016 году по инициативе губернатора Московской области. Она направлена на поддержку специалистов социальных сфер, таких как педагоги, врачи, молодые ученые, тренеры и сотрудники оборонно-промышленного комплекса. Целью программы является улучшение жилищных условий работников, что способствует повышению качества их жизни и, как следствие, улучшению качества предоставляемых услуг в этих сферах.

С момента запуска программы более 700 педагогов региона смогли улучшить свои жилищные условия, что является значительным достижением. Участие в программе позволяет специалистам не только обрести собственное жилье, но и создать более комфортные условия для работы и жизни. Это особенно важно для молодых специалистов, которые только начинают свой путь в профессии.