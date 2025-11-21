Учитель истории из Химок стал призером международного конкурса

Учитель химкинской гимназии № 9 Григорий Назаров стал победителем третьей степени на международном конкурсе «История в школе: традиции и новации». Награду педагогу вручил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

За победу в олимпиаде боролись более 500 учителей из восьми федеральных округов России и стран ближнего зарубежья.

Представитель Подмосковья смог продемонстрировать коллективный опыт своей школы. Выступление Назарова отличалось глубиной знаний, нестандартным подходом и особой педагогической мудростью. Учитель по-настоящему смог оживить предмет для современных детей и представил результаты жюри. Ни один вопрос, заданный спикеру, не остался без ответа.

«От всей души поздравляю Григория Назарова с призовым местом в международном конкурсе и признанием профессионализма на мировом уровне. Радует, что в нашем округе работают такие специалисты. Желаю крепкого здоровья, новых творческих идей и дальнейших успехов в работе!», — сказала глава Химок Елена Землякова.

Напомним, что гимназия № 9 входит в число лучших школ Московской области и обладает федеральным «Знаком качества образовательных организаций» в номинации «Высокая культура оценивания». Очередная награда стала лишь подтверждением профессионализма работающих в учреждении учителей.