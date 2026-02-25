Учитель и ученик из Балашихи стали призерами физкультурного конкурса

В спортивном комплексе «Орион» в Балашихе прошел финал проекта «Тот самый физрук», организованного движением «Здоровое Отечество» и Единой школьной лигой Московской области. Городской округ представили учитель физкультуры Норик Мкртчян и ученик школы № 26 Александр Лапшин, завоевавшие серебро.

В финале приняли участие 20 сильнейших спортсменов из 10 команд региона. Соревнования проходили в формате кроссфита: участникам предстояло пройти полосу препятствий из семи этапов. Итоговая сумма баллов формировалась с учетом результатов как ученика, так и учителя, что подчеркивало важность их взаимодействия.

«Сегодня здесь собрались сильнейшие участники этого направления. Нас ждет интересная и, самое главное, честная борьба. Пусть победит сильнейший», — отметил вице-председатель движения «Здоровое Отечество», двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

Проект «Тот самый физрук» направлен на популяризацию спорта среди молодежи и создание активной жизненной позиции у школьников. Он объединяет учащихся и их наставников, способствуя развитию командного духа и физической активности. В условиях, когда технологии занимают значительное место в жизни молодежи, такие инициативы помогают вернуть внимание к спорту и здоровому образу жизни.