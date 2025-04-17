Учитель физкультуры в Можайске запустил детский туристский проект

Никита Калинин является членом Общественной палаты, активным жителем Можайска и учителем физкультуры. Он создал проект «Дети Ника», в рамках которого школьники отправляются в туристские походы.

«Самостоятельность — это не про смелость, а про умение брать ответственность», — сказал он.

Так Никита Калинин прививает школьникам умения разводить костер, строить шалаш, изготавливать луки, принимать решения и работать в команде.

Никита — отец троих дочерей. Он заметил, что подростки проводят дни за гаджетами, поэтому решил создать подобный проект и увлечь школьников занятиями на свежем воздухе.

Во время походов инструкторы рассказывают технику безопасности, проводят мастер-класс по сбору дров и разведению костра, назначают кострового и приступают к приготовлению блюд. Юные можайцы собирают материалы для огня из поваленных и больных деревьев, что помогает очищению лесного массива.