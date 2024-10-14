Учитель физкультуры школы № 9 в Серпухове доставил гумпомощь жителям Курска

Даниил Ровинец доставил гуманитарную помощь жителям Курской области и бойцам, которые находятся на линии соприкосновения. В их числе житель Протвина с позывным «Скиф». Учитель физкультуры передал одежду, средства гигиены, продукты длительного хранения и предметы маскировки для военных.

Отметим, это уже третья поездка, которую организовал патриотический центр «Серпухович». Воспитанники учреждения и их родители, а также волонтеры группы «Помощь для своих», организации «Твори добро» и объединения «Сети — фронту» приняли участие в сборе гуманитарного груза.

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