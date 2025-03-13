Учитель физкультуры из Шатуры стал участником программы «Социальная ипотека»

Программа реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Одним из ее участником стал преподаватель школы № 1 Максим Селезнев.

Максим Селезнев работает в школе уже 10 лет, окончил училище олимпийского резерва и Московскую государственную академию. Своей недвижимости у него не было, вместе с супругой Алиной снимали жилье. А когда на свет появился сын Арсений, решили, что своя квартира просто необходима.

Педагог рассчитал, что его учительской зарплаты вполне хватит на ипотеку по льготной ставке. Максим собрал документы, прошел собеседования и стал одним из счастливых обладателей сертификата на покупку жилья. А через три месяца семья отпраздновала новоселье в собственной просторной квартире.