Учитель физкультуры из Шатуры стал участником программы «Социальная ипотека»
Программа реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Одним из ее участником стал преподаватель школы № 1 Максим Селезнев.
Максим Селезнев работает в школе уже 10 лет, окончил училище олимпийского резерва и Московскую государственную академию. Своей недвижимости у него не было, вместе с супругой Алиной снимали жилье. А когда на свет появился сын Арсений, решили, что своя квартира просто необходима.
Педагог рассчитал, что его учительской зарплаты вполне хватит на ипотеку по льготной ставке. Максим собрал документы, прошел собеседования и стал одним из счастливых обладателей сертификата на покупку жилья. А через три месяца семья отпраздновала новоселье в собственной просторной квартире.
«Если вы считаете, что такая важная и нужная профессия учителя — это ваше призвание, то в данной программе участвовать нужно обязательно. Это хорошая поддержка как для молодых специалистов, так и для преподавателей с опытом», — считает Максим Селезнев.
Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года. Собственными квадратными метрами на льготных условиях могут обзавестись не только учителя, но и медработники, воспитатели, молодые ученые, а также тренеры. Специалисту предоставляют субсидию на оплату первоначального взноса и компенсируют сумму основного долга. Участник программы выплачивает только проценты по кредиту.