Учитель физкультуры из Озер победил на всероссийском конкурсе наставников

Преподаватель физкультуры и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями озерской школы № 2 Иван Варлыгин стал одним из лучших наставников патриотического воспитания. Он одержал победу во всероссийском конкурсе «Быть, а не казаться!».

Конкурс наставников проходил в Казани. Из более чем 70 тысяч участников были выбраны 100 лучших. Иван Варлыгин, который также является руководителем озерского военно-патриотического объединения «Георгий Победоносец», стал победителем в номинации «Опытный наставник».

«Уже семь лет я занимаюсь подготовкой молодежи, формируя чувство ответственности перед страной и народом. Три года назад я основал поисковый отряд „Георгий Победоносец“, активно участвующий в экспедициях в рамках акции „Вахта памяти“. За этот период молодым поисковикам удалось поднять останки 16 солдат Великой Отечественной войны. Именно благодаря таким примерам наша страна сохраняет память о героическом прошлом, передает следующим поколениям понимание важности гражданского долга и ответственности», — рассказал Иван Варлыгин.

Конкурс «Быть, а не казаться!» в 2025 году объединил представителей 79 регионов России, став платформой для активного обмена профессиональным опытом. Финальные этапы мероприятия включали защиту проектов участниками перед компетентным жюри, состоящим из педагогов, общественников и профессионалов из смежных областей.

Победители всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!» получили сертификаты на поездку в просветительское путешествие по России от программы «Больше, чем путешествие», а также возможностью пройти обучение и повысить квалификацию благодаря поддержке Роспатриотцентра Росмолодежи.