Учитель физкультуры из Коломны сразится за победу в популярном телешоу

Коломенец Николай Бобылев, учитель физкультуры Пановской школы и победитель 2-го сезона спортивно-экстремального реалити-шоу «Титаны» на ТНТ, вновь возвращается на телеэкраны. Николай сразится за победу в 4-м сезоне проекта под названием «Титаны. Битва сезонов», в котором выступят сильнейшие участники за всю историю шоу.

За кубок, денежный приз и звание абсолютного титана поборются 111 атлетов. Всем им предстоит пройти невероятные испытания, разработанные с использованием искусственного интеллекта.

Николай Бобылев в 2015 году закончил факультет физической культуры и спорта ГСГУ и сейчас работает учителем физкультуры в Пановской школе им. Героя Советского Союза П. Л. Черябкина. В любительском спорте — более 20 лет. Его победа в «Титанах» стала неожиданностью для многих, ведь сельский учитель соревновался наравне с олимпийскими чемпионами и легендами мирового спорта.