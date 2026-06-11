Учитель физики из Реутова стал лицом кампании по повышению престижа профессии педагога

Юрий Уробушкин, учитель физики школы №10 города Реутов и призер конкурса «Учитель года России» 2025 года, стал амбассадором всероссийской кампании по повышению престижа педагогической профессии. Кампания проводится на платформе «Будьучителем.рф».

На сайте «Будьучителем.рф» желающие стать педагогами могут получить помощь в выборе колледжа или вуза, найти информацию о профессиональном росте и прочитать вдохновляющие истории успеха. Юрий Уробушкин, как и другие призеры и победители конкурса «Учитель года России 2025», был приглашен стать лицом этой кампании. Он убежден, что платформа является очень удобным и качественным инструментом.

Помимо работы в школе Реутов Юрий Михайлович является старшим преподавателем педагогического вуза — Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве. Там он ведет методику преподавания математики и физики, а также технику школьного эксперимента. Его главная задача — рассказать будущим педагогам о реалиях современной школы и заинтересовать их.

Путь к успеху на всероссийском уровне у педагога был долгим. В 2019 году он стал победителем муниципального этапа конкурса, в 2020-м — призером областного, а спустя несколько лет победил на региональном уровне. Победа на областном этапе в 2024 году дала ему право участвовать во всероссийском финале, где в 2025-м он и стал призером.

По словам Юрия Уробушкина, конкурс — это «развивающий дискомфорт»: участника намеренно помещают в сложную ситуацию, когда нет варианта не расти. Хотя каждый год меняются требования и этапы, неизменным остается одно — необходимость провести качественный урок.