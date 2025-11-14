Учитель-дефектолог из Подмосковья получил памятный знак «За верность профессии»

В Москве прошел VI всероссийский съезд дефектологов, который собрал специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. На форуме памятным знаком «За верность профессии» наградили учителя-дефектолога и педагога-психолога Областного центра диагностики, образования и коррекции, а также руководителя Центральной областной ПМПК Любовь Рудневу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

На съезде отметили почетных участников наградами «За верность профессии» и «За личный вклад в развитие дефектологии». В мероприятии приняли участие научные сотрудники, руководители коррекционных и инклюзивных школ, специалисты системы сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью, а также представители региональных органов управления образованием со всей страны.

Программа форума включала пленарные заседания, экспертные обсуждения, мастер-классы и лекции. Участники говорили о современных подходах в обучении, воспитании и социальной адаптации детей с особенностями развития, делились опытом и новыми методиками работы.

В ведомстве уточнили, что съезд проводят раз в два года по инициативе Министерства просвещения России, а его оператором традиционно выступает Институт коррекционной педагогики.