Учитель английского языка Екатерина Маркешова пополнила штат Инженерной школы Дмитрова

Выпускница Дмитровской школы № 1 Екатерина Маркешова вошла в штат Инженерной школы города Дмитрова. Она успешно окончила родную школу и поступила в вуз на целевое направление, где изучала английский и китайский языки.

После нескольких собеседований Екатерина получила предложение начать свою карьеру в новой Инженерной школе Дмитрова.

«Школа — просто дворец, такая большая, красивая, яркая! Я в чем-то везунчик, что молодым учителем вливаюсь в коллектив самой современной школы в Подмосковье», — отметила преподаватель.

Уже в пятом классе ее учительница Алла Михайловна Задоркина заметила педагогические способности Екатерины. Девочка показывала отличные результаты в изучении иностранных языков и прекрасно ладила с младшими школьниками. «Твое место в педагогике», — сказала ей Алла Михайловна, предсказывая будущее ученице.

Екатерина полна энтузиазма и готова не только обучать детей языку, но и помогать им стать активными, добрыми и созидательными людьми.

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