Учитель Алена Крылова из Воскресенска вошла в топ-100 педагогов Подмосковья

Одной из сотни лучших учителей Московской области стала преподаватель английского языка Москворецкой гимназии городского округа Воскресенск Алена Крылова. Педагог ведет иностранный язык у школьников со второго по одиннадцатый класс.

Учитель Алена Крылова уже девять лет преподает в Москворецкой гимназии Воскресенска. Она выросла семье педагога русского языка и литературы.

«Быть в топ-100 лучших педагогов — это невероятная честь и большая ответственность. С одной стороны, я уже добилась определенного успеха, но с другой — это лишь отправная точка для новых свершений», — поделилась она.

Алена Крылова ведет занятия нестандартно и интересно, использует для обучения современные технологии, это привлекает школьников.

«Очень большую роль у учителя играет харизма и умение контактировать с детьми по-особенному. Быть с учениками на равных, внедрять различные активности в урок», — рассказали ученицы 11-го класса Юлия Рунжина и Полина Комарова.

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