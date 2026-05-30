Училище олимпийского резерва в Чехове нарастило число золотых медалей

В текущем году спортсмены Чеховского училища олимпийского резерва показали выдающиеся результаты, завоевав золотые медали во всех возрастных категориях на соревнованиях по гандболу: до 17, 18, 19 и 22 лет. Кроме того, первенство по водному поло среди юношей до 17 лет также осталось за ними.

В училище работают 18 тренеров, большинство из которых имеют высшую категорию, а также 24 преподавателя, готовящих будущих учителей физкультуры. С 2014 года учебное заведение расширило профиль и теперь является центром не только по гандболу, но и по водному поло, синхронному плаванию, боксу и спортивной гимнастике. На данный момент здесь обучается около 200 студентов.

За все время работы училище подготовило более 1000 спортсменов, четверть из которых представляли Россию на международных соревнованиях. Среди звездных выпускников — пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Вероника Калинина, синхронисты Кристина Аверина, Михаил Васильев, Валерия Плеханова, гимнастка Анна Батасова. На сегодняшний день 48 выпускников училища входят в состав национальных сборных команд России.