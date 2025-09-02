Училище олимпийского резерва № 4 в Чехове приняло в свои ряды 40 новичков
Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин, олимпийские чемпионы Владимир Максимов и Ольга Брусникина поздравили юношей и девушек с началом нового учебного года. Первокурсникам в торжественной обстановке вручили студенческие билеты.
В честь начала нового учебного года в училище олимпийского резерва № 4 1 сентября прошла традиционная линейка. Всего здесь учатся более 200 спортсменов. В этом году студентами стали еще 40 ребят. Среди них — Валерия Плеханова, выигравшая в этом году первенство Европы по синхронному плаванию.
«Со стороны муниципалитета мы стараемся поддерживать наших спортсменов, выплачивая им именную стипендию главы. В этом году ее будут получать 50 студентов, что является рекордом для училища и говорит о том, что наши ребята демонстрируют максимальный уровень спортивной подготовки. Не отстает от спортивной части и учебная. Высший балл на защите диплома в этом году получили все 36 выпускников. И это тоже рекорд среди всех училищ олимпийского резерва», — рассказал глава округа Михаил Собакин.
Но самый главный подарок коллектив училища получил от Правительства Московской области. В скором времени в микрорайоне Полиграф начнется строительство многофункционального спортивного центра для проведения тренировок спортсменов. Подрядчику предстоит выполнить полный цикл работ: от проектирования и строительства до поставки оборудования. Оно завершится в 2028 году. Работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств федерального и регионального бюджетов.