Учет популяции красноголовых нырков проведут в Подмосковье

В Московской, Ивановской и Новгородской областях пройдет учет популяции красноголовых нырков. Этот вид птиц стал участником орнитологического проекта «Они не должны исчезнуть. Сохранение редких и уязвимых птиц лесной зоны Европейской России», который получил поддержку гранта Президентского фонда природы.

Несмотря на то что красноголовый нырок не включен в Красные книги России и Московской области, его численность значительно сократилась. Из-за этого вид попал в Международный Красный список в статусе уязвимого. Главная причина — пересыхание или чрезмерное зарастание водоемов, вызванное климатическими изменениями и антропогенным воздействием.

Красноголовые нырки предпочитают гнездиться на искусственных водоемах, таких как затопленные карьеры торфоразработок и пруды рыбхозов. Они часто выбирают колонии чаек и крачек для устройства гнезд. В первой половине 1980-х годов в рыбхозах Московской области гнездилось более половины всей популяции региона. Среди естественных водоемов птицы предпочитают небольшие пойменные озерки.

Результаты обследования важны для определения трендов в распространении и численности вида, а также для возможного изменения его охранного статуса.