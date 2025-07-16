Ученый научного центра в Солнечногорске стал лауреатом всероссийского конкурса

Научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Нарине Оганян получила премию «Компетентная лаборатория». Она была отмечена в номинации «За значительный вклад в развитие лабораторной деятельности в Российской Федерации».

Нарине Оганян является заместителем начальника отдела физико-химических и электрических измерений. В институте отмечают ее ведущую роль в научных исследованиях и активное участие в развитии профессионального сообщества. В 2024 году она выпустила книгу «Введение в метрологию для химиков и биологов». В настоящее время к изданию готовится продолжение этой работы. Кроме того, Нарине Оганян регулярно выступает спикером на международных и всероссийских научных конференциях.

«Поздравляю с присуждением престижной награды! Результаты лабораторной деятельности ВНИИФТРИ служат на благо всей страны и влияют на качество жизни каждого гражданина. Благодарю за вклад в развитие отечественной науки», — поздравил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Премия «Компетентная лаборатория» — это награда, которая ежегодно вручается в рамках Международной конференции «Аккредитация. Компетентность». Она была учреждена Всероссийской организацией качества.

ФГУП ВНИИФТРИ Росстандарта, расположенный в поселке Менделеево городского округа Солнечногорск является одним из крупнейших национальных метрологических институтов страны. Здесь хранится 57 государственных первичных эталонов — более трети от общего количества в России. В институте работает около 2000 сотрудников.