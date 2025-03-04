Ученый из Подольска выступил на «Форуме будущих технологий»

Начальник лаборатории «НИИ Научного промышленного объединения „Луч“» Подольска Надежда Потехина рассказала о создании тугоплавких металлов и их сплавов для подготовки длительных перелетов на другие планеты на заседании «Форума будущих технологий». В мероприятии поучаствовал президент России Владимир Путин.

Слово ученой из Подольска предоставил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Спикер рассказала о развитии уровня технологий, который позволит обеспечить долгий полет до Луны или Марса, о материалах, которые должны использоваться.

Коллектив института, в котором работает Надежда Потехина, занимается тугоплавкими металлами и их сплавами, которые можно сравнить со спортсменами-экстремалами. На предприятии применяют современные аддитивные технологии и цифровые методы.

Отметим, что «Форум будущих технологий» проходил в Москве. В нем поучаствовали ведущие российские и зарубежные ученые, лидеры отрасли, технологические предприниматели и эксперты. Они презентовали наукоемкие технологии, инновационные научные разработки и проекты.

Также в рамках выставки на стенде госкорпорации «Росатом» показали результаты научных разработок предприятия НИИ НПО «Луч».