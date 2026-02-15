Ученых Серпухова наградили в День российской науки

В Доме ученых Пущино прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки. Сотрудников десяти институтов и образовательных организаций отметили почетными грамотами за вклад в исследования и их популяризацию.

Награды получили сотрудники ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН», Института белка РАН, Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Института математических проблем биологии РАН, филиала Института биоорганической химии, Пущинской радиоастрономической обсерватории, Пущинского филиала Росбиотех и опытно-образовательной площадки «БиоТех-Пущино».

В каждой организации отметили своих «Людей года», а также назвали лучшие научные результаты и события года — публикации в ведущих журналах, исследования и участие в значимых конференциях.

Особое внимание уделили поддержке молодежи. Педагоги и наставники, получившие награды, занимаются воспитанием перспективных кадров, которые станут основой будущих научных достижений.

Научная атмосфера сочеталась с праздничной: для участников выступили пущинские артисты, а после официальной части прошли мастер-классы, песни и неформальное общение, организованное Советами молодых ученых.

«Наука в Пущино не просто работает — она дышит, мечтает и точно откроет что-то великое в самое ближайшее время. Спасибо, что вы есть», — сказала заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.

