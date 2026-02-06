Ученых наградили ко Дню российской науки в Воскресенске

В Подмосковье в преддверии Дня российской науки чествовали ученых. В Воскресенске награды получили сотрудники НИИ по удобрениям и фосфорной кислоте.

Делегация во главе с руководителем фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергеем Слеповым посетила предприятие. Активисты «Молодой гвардии» и сторонники партии вручили благодарности работникам за вклад в развитие отечественной науки.

Особо отметили ведущих специалистов института. Заведующую лабораторией научно-технических разработок Татьяну Токмакову и инженера первой категории Любовь Мишину наградили за многолетнюю работу и преданность профессии.

«Их открытия в области инновационных удобрений имеют стратегическое значение для всего агропромышленного комплекса. Такая работа не только движет вперед отрасль, но и укрепляет продовольственную безопасность страны», — сказал Сергей Слепов.

Визит в НИИ стал частью усилий по привлечению молодежи в науку. Организаторы уверены, что личные встречи с учеными помогают молодым людям выбрать перспективные направления для карьеры.