Ученых из Подмосковья пригласили на конкурс инновационных агропроектов

Начался сбор заявок на конкурс для молодых ученых в возрасте от 18 до 35 лет. Он нацелен поддержать современные разработки и идеи в сфере агротехнологий. Талантливых специалистов из Подмосковья пригласили к участию, сообщили в Минсельхозпроде МО.

Конкурс включает три направления: биотехнологии, селекция и генетика, а также цифровизация для аграрного сектора. Победители каждого направления получат поддержку от Россельхозбанка. Партнер поможет продвигать ученым свои решения, искать инвестиции и проводить тесты вместе с крупными компаниями. Лучшие проекты получат возможность презентовать идеи на АгроИнвест Клубе. Закрытое сообщество профессионалов даст исследователям возможность найти партнеров и масштабировать задумки.

Заявки можно подать с 27 июня по 15 сентября через платформу «РСХБ.Цифра». Награждение самых интерсных идей пройдет на ежегодной конференции AgroCode Conf.

В ведомстве рассказали, что за время существования конкурс помог объединить ученых, специалистов и бизнес. Инициатива дала заметный толчок в развитии новых технологий и реализации перспективных решений в российском сельскохозяйственном секторе.