Ученые ввели в эксплуатацию карбоновый полигон в Подольске

Ученые Федерального исследовательского центра ВИЖ им. Л. К. Эрнста в Подольске ввели в эксплуатацию карбоновый полигон. Он предназначен для изучения газообмена жвачных животных.

Специалисты разработали три уникальные отечественные камеры для измерения газообмена у животных. С их помощью изучают, сколько метана и углекислого газа производят парнокопытные в зависимости от рациона, возраста и веса.

«14% всех антропогенных выбросов климатически активных веществ в атмосферу приходится на долю сельского хозяйства. Сюда входят и жвачные животные, и другие виды животных, и утилизация отходов», — рассказала заведующая отделом физиологии и биохимии ФИЦ ВИЖ Надежда Боголюбова.

Процесс образования газов является энергозатратным для организма. «Мы находим способы регулирования этих процессов, потому что процесс этот является энергозатратным для организма, и около 12% всей валовой энергии корма приходится на выбросы этих газов», — добавила она.

Контроль выбросов парниковых газов позволит повысить экономическую эффективность отрасли и перенаправить ресурсы на наращивание производства продуктов питания.