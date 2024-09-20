Ученые в Подольске вывели телят по уникальной технологии пересадки эмбрионов

Сотрудники Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Льва Эрнста в Подольске смогли получить двух жизнеспособных телят при помощи новейших технологий пересадки эмбрионов. Это стало значительным достижением для отрасли.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, двух телят тагильской породы получили при помощи технологии пересадки OPU/IVP эмбрионов. Это значительное достижение для отрасли.

Эмбрионы крупного рогатого скота все чаще получают при помощи современных технологий, отказываясь от традиционных методов. Над оптимизацией этого процесса регулярно трудятся ученые.

В министерстве отметили, что успехи специалистов из Подольска подтверждают их высокую квалификацию и профессионализма.

«Использованная технология получения эмбрионов позволит реализовывать мероприятия по сохранению и тиражированию отечественных генофондных пород крупного рогатого скот», — добавили в ведомстве.

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