Ученые в Подольске начали исследование более 20 редких пород гусей

Ученые ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста в Подольске пополнили генетический банк 21 редкой породой гусей, обитающих в Суздале в Аграрном научном центре. Они взяли материал для дальнейшего исследования и регистрации.

Ученые посетили центр в Подольске в рамках программы «Развитие сети биологических коллекций сельскохозяйственных животных». Они взяли генетический материал у 21 породы гусей — кровь и пульпы пера. Данные понадобятся для регистрации, исследований и формирования банка.

В проекте также участвуют ученые ФГБНУ «ВНИИ коневодства», которые занимаются селекцией лошадей, а также ФНЦ Внитип, специализирующиеся на птицеводстве, и Северо-Кавказского ФНАЦ, изучающие популяцию овец.

Национальный центр генетических ресурсов сельскохозяйственных животных создан для обеспечения научно-технологического развития Российской Федерации и комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий указом президента России № 195 на базе ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста.

Отметим, основные функции Национального центра — формирование и пополнение каталога особо ценных пород сельскохозяйственных животных и долгосрочное их сохранение, а также разработка методик получения, хранения и использования генетических ресурсов.