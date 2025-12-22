Ученые провели лекции для школьников в 3 округах Подмосковья

Научные встречи с учеными прошли в школах Одинцова, Химок и Люберец. Они помогли ребятам определиться с профессией и узнать об актуальных исследованиях в этой сфере.

Как рассказали в региональном Минобразования, перед школьниками выступили ученые Курчатовского института. Ребятам рассказали о «меганауке», синхротроне и его применении при изучении структуры любого предмета и вещества, а также о мегаускорителях.

«Понятие „наука“ включает в себя очень много направлений — это и физика, и химия, математика, астрономия. Это безумно сложно, но хочется как можно глубже в этом разобраться. А когда обучение проходит в интерактивном формате, и есть возможность пообщаться с реальными учеными, то сложные понятия становятся наглядными и более понятными», — отметила ученица гимназии № 16 «Интерес» в Люберцах Анна Викторова.