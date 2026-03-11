Ученые представили результаты исследований в Сергиево-Посадском музее-заповеднике

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике состоялся круглый стол на тему «Археология Троице-Сергиевой лавры. Комплексные исследования». Мероприятие собрало представителей различных подразделений РАН, включая археологов, географов и экологов.

Ученые поделились результатами многолетних исследований, которые позволили открыть новые страницы истории окрестностей Лавры. В рамках круглого стола была организована мини-экспозиция археологических находок, среди которых — ножи, украшения и берестяной короб, который мог принадлежать одному из защитников монастыря.

Сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН изучили образцы дуба, найденные на территории Лавры, и восстановили историю местных лесов с конца XIV до конца XVII века. В окрестностях росли дубовые рощи с деревьями возрастом 300 лет и старше.

Специалисты Института географии РАН провели анализ хвойных пород, использованных в конструкциях погребов, захоронений и Московской дороги. В дальнейшем ученые планируют применять метод оптической плотности древесины для более точных исследований.

Установили возраст колодца, который хранился в фондах музея более 20 лет. Исследование подтвердило: он был сооружен в 1603 году. К этому же периоду относится и древний трубопровод, найденный на территории Лавры. Самый ранний из обнаруженных слоев Московской дороги также датируется 1603 годом.

Для датировки древесины ученые применяли радиоуглеродный анализ, дендрохронологию и изучение различных параметров годичного кольца. Исследования продолжаются, и в ближайших планах ученых — более детальное восстановление истории экосистем и хозяйственного освоения территории в XVIII–XX веках.