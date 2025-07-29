Ученые МФТИ создали инновационную систему управления энергопотреблением

Ученые Московского физико-технического института в Долгопрудном представили инновационную платформу «Умные энергосистемы», способную в режиме реального времени анализировать и оптимально распределять ресурсы между потребителями. Разработка поможет существенно сократить затраты на электричество и снизить нагрузку на сети.

Растущее потребление энергии часто приводит к перебоям в подаче и росту тарифов. Особенно критична ситуация в часы пиковой нагрузки, когда традиционные методы оптимизации зачастую требуют снижения производительности оборудования.

Созданный подмосковными специалистами программно-аппаратный комплекс решает эти проблемы за счет применения искусственного интеллекта и уникальной системы перераспределения.

«Во время аукциона агенты постоянно договариваются между собой, автоматически определяя, кому в данный момент электричество нужнее всего. Например, насос может включиться не в час пик, а когда нагрузка на сеть минимальна, в то же время система отопления будет работать не на полных мощностях, а подстраиваться под запасы энергии», — уточнил научный руководитель «Умных энергосистем», директор по научной работе инжинирингового центра автономной энергетики Московского физико-технического института Владислав Карасевич.

Разработка демонстрирует высокую адаптивность к различным условиям эксплуатации. На производственных объектах она способна предотвращать простои оборудования, в коммерческих зданиях — оптимизировать энергопотребление, а в жилых домах — эффективно распределять ресурсы между бытовыми приборами.

Платформа также может прогнозировать потенциальные проблемы в энергоснабжении, особенно при использовании возобновляемых источников энергии.

Сейчас разработчики проводят комплексные испытания системы, моделируя различные сценарии работы. Уже в этом году планируется начать тесты на реальных объектах. Коммерческий запуск проекта состоится в следующем году.