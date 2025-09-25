Ученые МФТИ нашли способ уничтожения одного из самых опасных патогенов в мире

В лаборатории структурной электронной микроскопии биологических систем Московского физико-технического института в Долгопрудном детально расшифровали атомную структуру рибосомы грибка Candida albicans. Это один из самых опасных патогенов современности, устойчивый к большинству существующих препаратов.

Ученые выявили конкретную мутацию и нашли ее слабые места.

Сегодня количество микроорганизмов, не реагирующих на препараты, стремительно растет. К 2050 году подобные инфекции, по оценкам ученых, могут ежегодно уносить до 10 миллионов жизней.

Особую тревогу вызывает род Candida, включающий виды albicans и auris. Первый обычно мирно существует на коже и слизистых у 80% людей, однако при ослаблении иммунитета способен проникать внутрь организма и вызывать тяжелые инфекции с высоким риском смерти.

Candida auris признан Всемирной организацией здравоохранения в 2022 году одним из самых опасных патогенов планеты. Он способен выживать даже на дезинфицированных поверхностях и внутри медицинских приборов, заражая ослабленных пациентов больниц.

Ученые при помощи методов структурной электронной микроскопии с рекордным разрешением изучили рибосомы грибков и механизмы их взаимодействия на клеточном уровне.

Специалисты определили структуру рибосомы патогена и выяснили, почему она не реагирует на антибиотик. В ходе работы ученые выделили два особенно перспективных соединения для борьбы с грибком — генетицин и мефлохин.

Их совместное применение, как показывают предварительные данные, может стать основой новых противогрибковых препаратов.

«Следующий шаг — создание антимикотиков нового типа, которые будут бить в нужные мишени», — сообщил директор ЛФИ МФТИ Андрей Рогачев.

Эти же механизмы могут быть полезны в терапии генетических заболеваний человека, таких как муковисцидоз и мышечная дистрофия.