Ученые из Жуковского стали лауреатами губернаторской премии

Научный коллектив из Жуковского получил губернаторскую премию. Специалисты удостоены награды за внедрение инновационной разработки.

Стали известны итоги ежегодной премии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ее вручают за достижения в науке, технологиях и инновациях.

Сотрудники предприятия «Конвед-6 ЛИИ» из Жуковского стали лауреатами в номинации «Коммерциализация научных исследований». Их проект — специальное программное обеспечение «Полет». Этот софт обрабатывает данные, которые собирают во время летных испытаний самолетов. Систему применяют при создании гражданской и военной авиатехники.

«Программа выполняет первичную и дополнительную обработку измерительной информации. Она также помогает анализировать результаты испытаний», — пояснили разработчики.

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак поздравил лауреатов Сергея Еремина, Алексея Солодухина и Алексея Шевченко.