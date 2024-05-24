Ученые из Солнечногорска запатентовали новые методы лечения мозга

Ученые Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в Солнечногорске получили новые патенты. Они направлены на эффективные методы лечения.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала патент на способ защиты головного мозга от кислородного голодания. Кроме того, ученые солнечногорского центра совместно с научно-производственным центром «МикроМир» предложили два уникальных способа профилактики инфекций у пациентов, находящихся в хроническом критическом состоянии.

«Специалисты Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации помогают не только в сложных клинических случаях, но и продолжают заниматься научными разработками, благодаря которым повышается эффективность методов лечения граждан», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Центр создан в 2013 году для оказания помощи пациентам с тяжелыми повреждениями головного мозга. Учреждение оснащено современной техникой. В нем есть отделения нейрореанимации, неврологическое отделение нейрореабилитации, нейрооперационная, кабинеты с аппаратами на основе биологической обратной связи, залы лечебной физкультуры, лечебные бассейны, лаборатория восстановления движения.

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