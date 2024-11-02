Ученые из Серпухова озвучили предложения по развитию города главе округа

Встреча в формате выездной администрации прошла в институте фундаментальных проблем биологии подразделения Пущинского научного центра биологических исследований РАН. Представители администрации и депутаты пообщались с его сотрудниками.

В мероприятии поучаствовали глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко, депутаты городского Совета Андрей Тихонов, Юлия Громова и Валерий Кузнецов, руководители и сотрудники научных организаций Пущина.

Они поговорили с учеными о ключевых событиях в научной сфере и выполненных в этом году работах в Пущине. Темами стали благоустройство, модернизация уличного освещения, ремонт дорог и учреждений образования.

Представители института задали свои вопросы. К примеру, о реконструкции гостиницы «Пущино». Им ответили, что сейчас идет процедура конкурсного производства.

Еще одной темой стал кадровый дефицит в учреждениях образования.

«Тема очень серьезная и требует особого внимания. Рассказали о региональных и муниципальных мерах поддержки для учителей, которые способствуют привлечению профессиональных кадров на работу в наши школы. Поручил прорабатывать этот вопрос с директорами учебных заведений. Качественное образование подрастающего поколения — залог нашего будущего, поэтому важно, чтобы учреждения были на 100% укомплектованы педагогами», — отметил Сергей Никитенко.

Отметим, что встречи в таком формате регулярно проходят в различных организациях Серпухова.

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