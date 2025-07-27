Ученые из Подольска взяли образцы восьми видов тутового шелкопряда

Ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени Эрнста в Подольске провели мониторинг генетических ресурсов тутового шелкопряда в Ставропольском крае и взяли образцы полезных насекомых, используемых для изготовления шелка. Результаты получены при финансовой поддержке Российской Федерации в лице Минобрнауки России.
В рамках реализации проекта «Развитие сети биоресурсных коллекций сельскохозяйственных животных» провели рабочий выезд на Станцию шелководства — филиал«Северо-Кавказский ФНАЦ» и провели отбор образцов восьми видов тутового шелкопряда. Полученные образцы будут использованы для проведения молекулярно-генетического анализа, изучения геномного разнообразия и характеристики аллелофонда пород тутового шелкопряда.
В природе тутовый шелкопряд практически не встречается, это полностью одомашненный вид. Перед окукливанием гусеницы плетут коконы из непрерывной шелковой нити длиной от 300 до 1,5 тысячи метров.
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