Ученые из Подольска взяли образцы генов крупного рогатого скота якутской породы

Сотрудники Федерального исследовательского центра животноводства имени Эрнста завершили седьмую экспедицию в рамках проекта по созданию Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных. Мероприятие прошло в Республике Саха, где ученые собрали генный материал якутской породы крупного рогатого скота.

В состав группы вошли заведующий отделом национального каталога кандидат биологических наук Игорь Недашковский и начальник группы развития криобанка Дмитрий Рудиянов.

Во время экспедиции рабочая группа посетила ведущие предприятия «Якутский скот» и «Сахаагроплем», специализирующиеся на разведении крупного рогатого скота якутской породы.

Вместе со специалистами хозяйств сотрудники Центра провели обследования генетических ресурсов сельскохозяйственных животных и выполнили сбор образцов для пополнения коллекции генетических ресурсов сельскохозяйственных животных и отбора животных-доноров для формирования национального каталога.

В рамках выезда состоялась рабочая встреча с директором «Якутский скот» Александром Артемьевым и директором «Сахаагроплем» Алексеем Жирковым. На встрече подписали договор о научном-практическом сотрудничестве для проведения совместных исследований генетических ресурсов крупного рогатого скота якутской породы.