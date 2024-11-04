Ученые из Подольска выступили на межрегиональной конференции с докладом

Ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени Льва Эрнста в Подольске приняли участие в ХII Межрегиональной конференции «Археология: история и перспективы» в Ярославле. Они выступили с докладом о генетике коров.

На пленарном заседании конференции с докладом «Коровы в средневековом Ярославле и их генетический анализ: поиск исторических корней современной ярославской породы и взгляд в будущее» выступили директор центра имени Льва Эрнста, академик Российской академии наук Наталия Зиновьева и старший научный сотрудник лаборатории функциональной и эволюционной геномики животных, доктор биологических наук Александра Абдельманова.

Это исследование они разработали совместно с учеными Института Археологии Российской академии наук: заместителем директора, кандидатом исторических наук Асей Энговатовой и старшими научными сотрудниками лаборатории естественнонаучных методов в археологии кандидатом биологических наук Екатериной Антипиной и кандидатом исторических наук Лилией Яворской​​.

Подольские ученые рассказали о демографической истории ярославского скота на основании молекулярно-генетических исследований археологических, музейных и современных образцов. Эту работу проводят на средства грантов Российского научного фонда. В рамках программы развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных ученые обеспечивают гарантированное долгосрочное сохранение образцов генного материала ярославского скота.

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