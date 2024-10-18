Ученые из Подольска рассказали о ресурсах Арктики на международном форуме

Специалисты из Подольска поучаствовали в международном научном форуме «Современные достижения и проблемы разведения, селекции, генетики и биотехнологии в животноводстве» в Дубровицах. Они представили работу о генетических ресурсах животных Арктики.

Форум состоялся в рамках празднования 300-летия Российской академии наук и Десятилетия науки и технологий. Мероприятие приурочили к 95-летию со дня основания ВИЖа и 95-летию со дня рождения академика Л. К. Эрнста.

Здесь встретились свыше 140 ученых и специалистов в области животноводства из 30 регионов России и Республики Беларусь. Для них организовали лекции и круглый стол.

Ученые из Подольска также провели мастер-классы. Участники поделились результатами своих исследований и обменялись опытом.

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