Ученые из Подольска помогут сохранить уникальную породу якутского скота

Федеральный научный центр животноводства ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста в Подольске и предприятие «Якутский скот» подписали соглашение о сотрудничестве для сохранения и развития уникальной северной породы якутского скота. В Национальный каталог особо ценных образцов генетических ресурсов сельскохозяйственных животных включат представителей аборигенных пород.

В планах у сотрудников провести совместную работу по исследованию и экспертизе, разработать современные методики и новые подходы к сохранению и разведению скота, а также организовать стажировки и повышение квалификации специалистов для обмена опытом между регионами.

Якутский скот Крайнего Севера требует сохранения, так как он не просто хорошо приспособлен к холоду — это его естественная среда обитания. Данный вид сам пасется даже в самом суровом климате.

В Республике сейчас работают ученые из Национального центра генетических ресурсов животных ФИЦ ВИЖ. В том числе кандидат биологических наук Игорь Недашковский и руководитель группы криобанка Дмитрий Рудиянов. Они уже побывали на базах «Таастаах» и «Кылыс», где воочию смогли посмотреть, как живет якутский скот. Подольские ученые уже начали проводить научную работу по его сохранению.