Ученые из Лобни представили свои разработки на всероссийском съезде

XIV всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ прошел на базе Сколковского института науки и технологий 9–11 июля. В мероприятии приняли участие представители Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса, расположенного в Лобне.

Заведующая молодежной лабораторией физиологии растений, кандидат сельскохозяйственных наук Луиза Сайфутдинова представила доклад о деятельности лаборатории, созданной в рамках нацпроекта «Наука и университеты». В работе съезда также приняли участие председатель совета молодых ученых Светлана Маляренко, ее заместитель Екатерина Кривопуск, секретарь организации Анна Шабля и другие ученые из Лобни.

На панельной сессии «Интеллектуальная собственность в бизнесе и в науке: в чем разница — и как не потерять все, что нужно для технологического лидерства?» ученые обсудили ключевые отличия в подходах к охране интеллектуальных прав в академической среде и в коммерческих структурах, а также разобрали практические кейсы, как грамотно защищать свои разработки и не упустить инициативу.

В рамках съезда состоялся мастер-класс от одного из мировых лидеров в производстве минеральных удобрений «ФосАгро». Участники познакомились с современной системой производства удобрений, узнали о новых подходах к повышению эффективности сельского хозяйства и о том, как компания поддерживает молодых ученых.