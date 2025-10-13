Ученые из Лобни получили награды за разработку лучших кормов

27-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проходила с 8 по 11 октября в Москве. В ней приняли участие сотрудники Всероссийского института кормов имени Вильямса из Лобни.

Крупнейшие производители удобрений, сельхозтехники, оборудования и других современных решений для агропромышленного комплекса представили на выставке свои разработки и достижения. В рамках мероприятия наградили победителей конкурса «За производство высококачественных кормов и кормовых добавок».

Работы ученых из Лобни получили высокую оценку конкурсной комиссии. Сотрудники Всероссийского института кормов были отмечены четырьмя золотыми и двумя серебряными медалями, а также дипломами. Награды вручил директор Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства России Сергей Воскресенский.