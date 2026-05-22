Сегодня 16:00 Ученые из Дубны создали экспресс-тест для выявления пластика в бытовых товарах 0 0 0 Фото: Государственный универсистет "Дубна" Подмосковье

Подмосковье

Исследования

Дубна

Технологии

Наука

Ученые Государственного университета «Дубна» получили патент на новую тест-систему, способную быстро определять наличие диэтилфталата — одного из распространенных токсичных пластификаторов. Его используют при производстве бытовых товаров.

Разработка создана коллективом кафедры химии, новых технологий и материалов и, по словам исследователей, может значительно упростить контроль безопасности продукции и экологический мониторинг. Диэтилфталат широко применяют в промышленности, он содержится в самых разных изделиях — от игрушек и пластиковой упаковки до парфюмерной продукции. При этом вещество способно постепенно выделяться в окружающую среду и попадать в организм человека, оказывая негативное воздействие на эндокринную систему. Ранее выявление даже небольших концентраций такого соединения требовало сложного лабораторного анализа и специализированного оборудования.

Фото: Государственный университет "Дубна"

«Нашей задачей было создать инструмент, который позволит любому человеку без химического образования за несколько минут понять, безопасен товар или нет. Главное достижение в том, что нам удалось добиться невероятной чувствительности. Квантовые точки светятся гораздо ярче обычных красителей, поэтому наш тест видит даже те концентрации токсина, которые раньше требовали сложнейших лабораторных исследований. Это делает контроль безопасности быстрым, доступным и очень точным», — пояснила соавтор изобретения, доцент кафедры химии, новых технологий и материалов Сагила Новикова.

Новая тест-система позволит проводить проверки непосредственно на месте — без длительных исследований и дорогостоящей техники. При этом точность анализа, как утверждают разработчики, сопоставима с лабораторной диагностикой, а сама процедура занимает всего несколько минут.