Ученые из Дубны разработали учебник физики нового поколения

Издание ориентировано на углубленное изучение предмета в средней школе. Как пояснил автор пособий по физике Иван Ломаченков, в нем представлены не только традиционные лабораторные работы, но и множество практических и исследовательских заданий. Электронная версия содержит видеоматериалы и подробные инструкции к опытам.

Пособие создано на базе учебно-научного центра Объединенного института ядерных исследований и представлено его директором, Григорием Трубниковым, президенту России во время его визита в Дубну. Работа над учебником получила высокую оценку Московского физико-технического института.

В настоящее время ведется разработка учебно-методического комплекса для углубленного изучения физики в 10–11 классах, а также готовится к изданию учебник базового уровня для старшеклассников. Проект реализуется под эгидой Министерства просвещения совместно с Российской академией наук и Российской академией образования с участием сотрудников института, преподавателей университета «Дубна» и экспертов из ведущих вузов страны.