Ученые Дубны разработают метод энергосбережения на ветровых станциях

Студенты и преподаватели Государственного университета «Дубна» работают над созданием более эффективных проточных накопителей энергии. Такие батареи позволят накапливать энергию, выработанную солнечными и ветровыми электростанциями, и использовать ее независимо от погодных условий. Главная задача ученых — повысить КПД этих систем, чтобы снизить стоимость хранения энергии и строительства таких накопителей.

В основе технологии — жидкие электролиты на основе ванадия. Они безопаснее и служат дольше литий-ионных аккумуляторов. Исследователи университета адаптируют разработку под российское производство: в лаборатории тестируют различные способы обработки дисперсного углерода, используемого в качестве электрода. Первые эксперименты уже дали положительные результаты.

«Наша задача глобальная — сделать улучшения с использованием российских материалов», — отметил доцент кафедры нанотехнологий и новых материалов Александр Воропай.

Сейчас группа ученых и студентов подала заявку на грант Российского научного фонда для продолжения исследований.



